Cinema e protetor solar, as novas ondas de Maya Gabeira

Ao mesmo tempo em que se prepara para o próximo campeonato mundial de surfe, na cidade de Nazaré, onde vive em Portugal, Maya Gabeira se movimenta para que o documentário sobre a sua vida chegue a um grande número de pessoas. Ainda sem data para ser exibido em São Paulo, Maya fala sobre seus desafios na praia do audiovisual: “A gente não tem distribuidora. Quando é um filme independente, o sucesso demanda muito do envolvimento do time enxuto, que é o nosso no caso”.

Intitulado “Maya e a Onda”, dirigido por Stephanie Johnes, o filme já foi exibido em festivais no Rio e em Toronto, no Canadá, e agora estreia nos Estados Unidos, no dia 9, na abertura do Doc New York City Festival. Fala da infância à luta para ser reconhecida pelo Guinness Book e a Liga Mundial de Surfe como recordista de maior onda surfada por uma mulher. O resultado despertou “muita emoção” em Maya, tanto por reviver o traumático acidente de 2013, em uma onda gigante que lhe impôs quatro anos de tratamento para reabilitação da coluna, quanto pelo tom intimista presente nos relatos de familiares e estrelas do esporte.

Ao lado da mãe, Maya está ainda desbravando negócios na área de cosméticos. Vai lançar o protetor solar Blue Aya sem plástico e feito à base de algas, urucum, açaí, zinco – com preocupação de preservar meio ambiente.

Fagundes lança curso sobre a vida de ator

No próximo dia 27, o ator Antonio Fagundes lança o curso O ator e seu universo criativo pela Xpertise – com transmissão simultânea ao vivo, às 18h, pelos canais @antoniofagundes e @_xpertise. Entre os temas que Fagundes vai abordar nos mais de 20 módulos, estão roteiro, carreira e mercado, o personagem, novela, repertório, cinema e o começo da jornada.

Inovação social em foco no Ibirapuera

O FiiS (Festival Internacional de Inovação Social) acontece amanhã no Auditório do Parque Ibirapuera. Inédito no Brasil, o evento promoverá mais de 40 atividades e atrações. “Queremos incentivar o uso da inteligência coletiva para formular propostas de soluções para os desafios sociais”, diz Flora Bitancourt, líder do FiiS no Brasil.

Bloco de Notas

CRIATIVIDADE. Neste final de semana acontece a 10ª edição do Festival do Clube de Criação, no Memorial da América Latina. Nomes como os de Paulo Vieira, Mano Brown, Padre Júlio Lancellotti e Isabel Teixeira estarão presentes em debates, painéis e palestras.

EINSTEIN NA BOLÍVIA. Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, é a sede do primeiro hospital fora do Brasil planejado com apoio do Einstein. O projeto para a criação e implementação da Clínica de Las Americas começou há três anos e marca a primeira contribuição da Consultoria do Einstein fora do País. O hospital de alta complexidade passa a funcionar inicialmente com 60 leitos.