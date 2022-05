Cineasta prepara livro com última entrevista de Olavo de Carvalho

Uma das últimas entrevistas dadas por Olavo de Carvalho estará na íntegra no livro de fotos que o cineasta Josias Teófilo prepara sobre a vida do filósofo. Diretor de Jardim das Aflições – longa de sucesso sobre Olavo –, Teófilo conversou longamente com ele em junho do ano passado e filmou o bate-papo.

“Ele falou muito sobre seu conceito de Guerra Cultural”, diz Teófilo. A obra terá 190 fotos e, segundo Josias, possivelmente a última foto vista por Olavo antes de sua morte, no início deste ano. “Encontraram a foto da Roxane (mulher de Olavo) aberta no computador dele”, conta.