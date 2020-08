Cineasta do filme sobre Olavo de Carvalho ganha causa na Justiça por danos morais

Josias Teófilo, diretor do filme O Jardim das Aflições – sobre Olavo de Carvalho – ganhou causa no TJ de Pernambuco contra o seu então diretor de fotografia Daniel Aragão. O cineasta e Matheus Bazzo, produtor executivo do longa, acionaram a Justiça por danos morais e ofensas pessoais.

Tic tac 2

À coluna, Teófilo avisa que aceita até “aquele Opala do filme Aquarius que pertence a Aragão como parte da indenização”. Refere-se ao veículo de famosa cena do filme de Kleber Mendonça Filho – representante do Brasil em Cannes em 2016.

Tic tac 3

Essa briga, segundo Teófilo, causou até problemas de família: o rompimento entre Heloísa e o pai, Olavo. “Heloísa ficou do lado de Daniel Aragão”.

Tic tac 4

Da Finlândia, onde mora desde 2018, Aragão diz desconhecer o teor da decisão do tribunal, que não constituiu advogado no processo e sequer tem bens em seu nome no Brasil – “e, se tivesse, não pagaria”.

Afirma que não recebeu pelo trabalho – “fui enganado por ser nerd”. Por que deixou o País? “Não vou viver no Brasil pra tá brigando com olavista”.

Tendência

Sem poder aglomerar, pré-candidatos em SP estão se virando com soluções online. O prefeiturável Emídio de Souza, por exemplo, lançou o “E agora, Osasco?”, plataforma para moradores enviarem sugestões por mensagens.

Verde

O Itaú Unibanco monta, em dezembro, a primeira Conferência Brasileira Beneficente sobre Amazônia. Para arrecadar recursos para projetos e ONGs na região. Serão dois dias de intensas discussões abertas por meio de plataforma virtual.

Verde 2

O movimento Todos pela Saúde, liderado pelo banco, fechou parceria com a Fundação Amazonas Sustentável.

Vou de táxi

A 99 fez parceria com a consultoria do Sírio Libanês. Motoristas do aplicativo terão acesso a ‘mapa’ covid-19 mostrando quais locais do carro apresentam maior risco de contágio.

Tech ecologia

Supercomputadores brasileiros entraram, pela primeira vez, no ranking Green500 – lista de computadores com maior eficiência energética no mundo: o Atlas e o Fênix, da Petrobras.