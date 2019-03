Jenn Nkiru, cineasta anglo-nigeriana, vem a SP a convite do Masp. Fala sobre seu curta Rebirth is Necessary, em exibição no museu. Premiado no Festival de Cinema Independente de Londres, tem como tema a experiência negra no mundo.

