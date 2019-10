Cine Bijou reabre em novembro com ajuda de artistas

Patricia Pillar, Marieta Severo e João Vicente de Castro estão entre os artistas que participam do Clube de Amigos do Bijou, cinema de 1962 que está sendo restaurado na Praça Roosevelt. Fazem parte de um grupo focado em ajudar na programação e divulgação do espaço.

“Estamos restaurando o cinema, mas queremos que seja um espaço que se sustente”, diz Ivam Cabral, do grupo teatral Os Satyros, responsável pela reforma. A meta é reinaugurar o cinema em novembro – durante o festival Satyrianas, que comemora 30 anos da companhia.

Na época de sua inauguração, o Bijou foi uma das salas mais famosas de São Paulo, até que fechou as portas definitivamente em 2003. Antes dos Satyros assumirem o espaço, foi especulado que o Bijou poderia se tornar um bar. Até o fim do ano passado, funcionava no local o Teatro do Ator.