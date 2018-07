Esta, nem as mais radicais feministas imaginaram: entre 15 e 28 de agosto, o País terá cinco mulheres comandando os cinco cargos mais importantes da Justiça brasileira. Cármen Lúcia no STF, Laurita Vaz no STJ, Raquel Dodge na PGR, Grace Mendonça na AGU – e, a partir do dia 15, Rosa Weber no TSE.

O quinteto vale por 13 dias. Dia 28, Laurita deixa o STJ.

