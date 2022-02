Cinco meses antes de abrir, Bienal do Livro já vendeu 90% do espaço e tem mais de 110 expositores

Com cinco meses de antecedência, os organizadores da 26.ª Bienal do Livro comemoram: 90% do espaço está vendido e mais de 110 expositores já confirmaram presença. E, entre os patrocinadores também já estão garantidos até agora pelo menos três, de peso.

Organizada pela RX no Expo Center Norte, a mostra – que será física e virtual – abre entre 2 e 10 de julho e espera repetir o sucesso de público de 2020, quando superou 1,5 milhão de pessoas. Um perfeito complemento à “virada” ocorrida ao longo de 2021, quando as vendas do setor cresceram 33% em volume e 31% em valor no acumulado de janeiro a novembro, em comparação com igual período de 2020.

E neste ano de bicentenário da Independência, o país homenageado será justamente Portugal, que contará com uma área especial de 500 m².

Rapidinho

O ministro Edson Fachin aceitou e já mandou ao plenário do STF ação do Partido Verde que questiona o uso de regime de urgência para temas ambientais. Como pano de fundo, vários projetos que propõem mudar a lei do garimpo.

A tramitação de urgência, diz o PV, visa apenas encurtar o debate na Câmara e no Senado, dispensando pareceres das comissões, em especial a CCJ.

Adeus

Segundo fontes da coluna, Aldo Luiz Valentin deve deixar o cargo de secretário Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural na Secretaria Especial de Cultura, de Mario Frias, nos próximos dias.

Invernal

Pesquisa realizada pela Ipsos aponta que 47% dos brasileiros estão interessados nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que começam amanhã. Além do Brasil, pessoas de outros 27 países foram entrevistadas. O interesse dos brasileiros pelo evento acompanha a média global (46%).

Questionados se apoiam a realização do evento em meio à pandemia, 52% disseram que ele deve, sim, ser mantido.

Debaixo D’Água

O Aquário de Salvador terá o primeiro restaurante subaquático do Brasil, segundo o site Alo Alo Bahia. Com investimento 100% privado.

Samba e blues

João Suplicy leva ao palco do Bluenote, nesta sexta, o show Samblues, que inclui releitura de Cartola e participação de Leci Brandão.