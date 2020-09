CIEE sugere ao governo federal criação da Lei do Aprendiz para abrir 400 mil novas vagas

Foi enviada há mais de um mês, ao Ministério da Economia, proposta do Centro de Integração Empresa-Escola: ela detalha como o governo poderia auxiliar no programa Aprendiz Legal custeando até 50% do contrato.

O documento sugere criação da Lei da Aprendizagem que abriria possibilidade de 400 mil novas vagas. A CIEE defende que se este projeto for aprovado, o País conseguiria fazer isso em 60 dias.

Levantamento mostra que o custo contratual de um aprendiz é de R$ 30 mil, em dois anos. O programa todo exigirá … R$ 6 bilhões do Tesouro.

A nova nota de R$ 200, que saiu anteontem, sofreu resistências até no BC. Mas a autoridade monetária se convenceu ao contabilizar a pandemia. Segundo fonte do governo, estaria faltando papel moeda para pagar quem busca retirar o pagamento do auxilio emergencial em cash.

Tá osso

Acaba de sair do forno relatório bimestral (maio/junho) do Todos Pela Educação mostrando que o orçamento do MEC de 2020 até agora é… o menor desde 2012. Mesmo após reforço do caixa de R$ 615 milhões para o ensino superior ante a pandemia.

Osso 2

Relatório apontou que esse ‘dinheiro novo’ se destinou quase exclusivamente às universidades e hospitais federais. Orçamento de 2021 do MEC? Previsão de R$ 144,538 bilhões contra R$ 142,836 bi deste ano.

Novo mundo

Orlando Morais é o mais novo investidor no mercado das lives. Está montando, em sociedade com Dio Trotta, o Showin – plataforma para transmissões ao vivo na qual músicos decidem quanto cobrar por suas apresentações.

Mundo 2

No lançamento, dia 18, Morais receberá Seu Jorge, Margareth Menezes e as filhas Cleo, Antonia e Ana Morais.

A receita da transmissão será 100% destinada ao Show de Solidariedade – campanha que apoia músicos e técnicos em dificuldades financeiras.

Do Brasil

Gisele Bündchen vai participar da Live Benefit, da BrazilFoundation, dia 12.

A modelo entrará ao vivo para falar sobre sua experiência na criação do Fundo Luz Alliance, que arrecadou, até hoje, R$ 3,9 milhões e ajudou 22 projetos diferentes. A transmissão será pelos canais da organização no YouTube, Facebook e Instagram.