CIDH prepara comunicado mostrando preocupação com Brasil

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA está preparando, e deve divulgar semana que vem, um comunicado sobre o Brasil, “mostrando preocupação”, segundo a representante brasileira Flávia Piovesan, com “determinadas inclinações” que têm tomado espaço na vida do País.

Piovesan ressalta que é importante combater a corrupção, “mas é preciso dar igual atenção às demais relações na sociedade, preservar a legalidade e manter os parâmetros interamericanos”.

A brasileira ressalta que as pautas mais urgentes da CIDH no momento são Nicarágua, Venezuela e Guatemala. Mas avisa que no Brasil, segundo detectou a comissão, “aumentaram muito as denúncias” de violações, em relação ao primeiro semestre de 2018.

