Cidade de SP já soma 26 mil mortes por causas naturais, este ano

Dados da secretaria municipal de São Paulo, levantados à pedido da coluna, revelam que, no período de janeiro a maio de 2019, foram registrados 29.138 óbitos de causas naturais – isto é, sem causas externas como homicídios, por exemplo.

Já no mesmo período em 2020, registrou–se 26.710 óbitos por causas naturais, exceto causas externas e também excluídos os casos suspeitos e confirmados de covid-19.

Pouco mais de 2 mil casos a menos entre 2019 e 2020.

Também no município de São Paulo, outro levantamento feito a pedido da coluna, mostra que o total de óbitos registrados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de janeiro a março de 2019, somou… 273 pessoas. No mesmo período em 2020, incluindo agora a covid-19, o número pulou para… 677.

Curiosidade: em 2019, em tempos de não covid-19, foram a óbito, por SRAG, nos meses de janeiro e fevereiro, 127 pessoas. Em 2020, no mesmo período, morreram… 12 paulistanos pela síndrome respiratória. Só 10% do total em 2019.

Em compensação, 666 morreram no decorrer dos 31 dias de março.



A coluna aguarda dados solicitados tanto para a secretaria de Saúde do Estado bem como para o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro.

Inclusão social

Três transsexuais vão discutir a transgeneridade na comunidade judaica, amanhã, em webinar do Instituto Brasil-Israel. “Ser judia trans me faz refletir os desafios que temos que transpor para abraçar e estimular nossa inclusão na comunidade”, afirma a cantora Assucena Assucena.

Que debaterá com Nicholas Steinmetz – do Museu do Holocausto em Curitiba– e Lilyth Ester Grove, antropóloga.



De peso

FHC, Luciano Huck, Ciro Gomes, Dias Toffoli, Temer, Haddad, Marina Silva, Dom Odilo e Petra Costa são alguns dos 100 convidados que participam do 3º Ato Direitos Já Fórum Pela Democracia, sexta-feira. O organizador Fernando Guimarães conta que cada um dos participantes terá um minuto para falar no Zoom. E será lançado um manifesto. “É uma nova forma de realizar um comício”, diz.