Secretaria demite coordenador de Igualdade Racial, mas nega cortes

A Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo demitiu o coordenador de Igualdade Racial, Eneas Santos, e promoveu “reestruturação” mas negou redução da equipe.

“O Departamento de Promoção da Igualdade Racial mantém número de servidores exatamente igual ao da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial”, comunicou por meio de nota. “Assim como, dentro do quadro de cada departamento, mantêm-se as atribuições de seus servidores. O objetivo da reestruturação é cobrar uma atuação eficaz de cada departamento, a fim de atingir nossas metas de trabalho.”

De acordo com Eneas, a Secretaria iria transformar a Coordenadoria – com equipe de 14 pessoas – em um departamento, com quatro funcionários. Quando assumiu o cargo, em outubro, a pauta da igualdade racial já havia deixado de ter uma secretaria própria, com 45 funcionários.

“A exoneração do chefe de departamento, Sr. Eneas Silvas dos Santos, foi realizada para que houvesse a substituição pela Sra. Mayra Belmonte Lanza, de modo que o Departamento de Igualdade Racial não ficará sem diretor, tampouco suas atividades serão paralisadas ou interrompidas”, diz a nota da secretaria.

