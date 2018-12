O produtor cultural Luque Daltrozo juntou Cida Moreira, Denise Stoklos e Marina Lima em uma comédia contemporânea. “Vem comigo, no caminho eu explico” estreia no Festival de Teatro de Curitiba no final de março. E depois virá para São Paulo.

A autoria é das artistas, que formaram o Grupo da Pá Virada.

