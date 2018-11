Cid Moreira será ‘voz da razão’ em campanha publicitária

Uma das vozes mais conhecidas do Brasil será também a “voz da razão” em uma nova campanha publicitária. No filme criado pela AlmapBBDO para a Bradesco Seguros, Cid Moreira faz com que os personagens larguem seus devaneios e voltem à realidade, como um pai que sonha com a filha ganhando o Oscar ao vê-la na maternidade. Após 27 anos como âncora do Jornal Nacional, o mais longevo apresentador a permanecer no cargo terá sua voz veiculada novamente na Globo hoje, durante o intervalo do Fantástico.