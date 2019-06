Ciclista brasileira vence uma das provas mais difíceis do mundo

Daniela Genovesi, ciclista brasileira, venceu a prova mais difícil do mundo: a Race Across America. Em uma largada única em Oceanside, na Califórnia, fim de semana passado, ela seguiu caminho por 53 postos de controle ao longo do continente norte-americano, equivalentes a quase 5 mil km com 51 mil metros de ganho de altitude e condições climáticas variadas e adversas. “Utilizamos o limite do corpo e da privação de sono, sinto isso como um desafio de superação e resistência”, explica a atleta. Trata-se da sua segunda vitória. Em 2009, com 41 anos, Dani foi a primeira sul americana a vencer essa prova. Passados 10 anos, ela resolveu competir novamente e alcançou o recorde em sua categoria. Quanto tempo? Dez dias e 21 horas. Para ganhar de sua principal concorrente, Dani restringiu suas horas de sono e passou a dormir 1 hora por noite mais alguns poucos cochilos de 15 minutos cada.