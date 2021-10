Ciccy Halpern, formada em Artes Plásticas, decidiu deixar a moda um pouco de lado para voltar a se dedicar a pintura. Ela abre sua primeira exposição: Arte e Fé: Ciccy Halpern e MABSA, terça-feira, no Studio 689, de Ugo di Pace. Seu trabalho tem muita sinergia com as obras de sua avó paterna, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha.