Christiane Torloni foca na preservação da Amazônia na pandemia

Christiane Torloni tem concentrado suas forças na Amazônia durante a pandemia. “Faço parte do conselho da Fundação Amazonas Sustentável e agora estamos abrindo um braço europeu, o Instituto Amigos da Amazônia – IAMA, na cidade do Porto, em Portugal”, conta a atriz. “Acredito que assim vamos conseguir ‘amazonizar’ ainda mais o mundo e sensibilizar as pessoas para que possam nos ajudar a apagar as chamas que consomem nossa tão amada floresta.”