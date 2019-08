China terá lei exigindo 10% de etanol na gasolina

A China está em fase de aprovação de uma nova lei obrigando o uso de 10% de etanol na gasolina do país, tendo como foco melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades. A informação foi dada anteontem, em Pequim, ao secretário da Agricultura paulista, Gustavo Junqueira, e a Marcello Ometto, da Única, durante conversa com dirigentes da Anfavea local (CAAM).

Isso, segundo Ometto, representaria 50% do consumo de etanol hoje em todo Brasil. .

O plano da China para o setor é dobrar o número de carros dos atuais 240 milhões para 500 milhões. E no máximo, segundo informações passadas aos brasileiros, os chineses conseguirão 30% de veículos elétricos. “De fato, se a China adotar o padrão de 10% de etanol na gasolina será uma revolução no setor de biocombustíveis e no agro brasileiro”, atesta Junqueira.