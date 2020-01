É cedo para avaliar ‘quanto custará ao Brasil’ o acordo EUA-China, diz embaixador

Ainda é cedo para uma avaliação precisa do impacto, para o Brasil, do acordo entre Donald Trump e o vice-premiê chinês, Liu He, finalizado ontem em Washington. Motivo? “É que ainda não se sabe, em maiores detalhes, qual o volume de compras que a China assumiu, de produtos agrícolas americanos”. Ao fazer essa avaliação para a coluna, ontem, o embaixador Rubens Barbosa ressaltou: “É desse volume que depende a situação das vendas brasileiras, em especial de milho e soja, para Pequim”.

Tensões sob controle

‘até as eleições dos EUA’

E o impacto político? Tendo sido embaixador em Londres e em Washington, com um pé na diplomacia e outro na economia mundial, Barbosa pondera que o acordo em si “é muito importante porque desanuvia as tensões entre a EUA e China pelo menos até as eleições americanas”. Depois, adverte o diplomata, “é outra história”.

Dellagnol e Huck apoiam

processo seletivo do RenovaBR

Deltan Dallagnol, que coordena a Lava Jato em Curitiba, ficou no topo da lista dos assuntos mais comentados no Twitter, ontem, após fazer comentário do processo seletivo que o RenovaBR abriu para turma extra. Para ele, a iniciativa é “referência na preparação de futuros candidatos”. E que, independentemente de questão política, “é uma questão de cidadania”. Teve mais de 3,6 mil curtidas.

O presidenciável Luciano Huck endossou na mesma rede a avaliação do procurador. Disse concordar “em gênero, número e grau”.

Quem doa e quem não

doa para a causa

Ao contrário do que se propaga, Huck, Abílio Diniz e Armínio Fraga não são doadores ou financiadores do RenovaBR. À coluna, a diretora executiva da instituição, Irina Bullara, comenta que “sempre se confundem” e que “a lista de doadores é pública”. No site, há um link para doar e para acessar o relatório das atividades do grupo… em 2018.

Em nome do filho, TRT muda

horário do pai no trabalho

Sentença da juíza Patricia Esteves da Silva, do TRT paulista, obrigou ontem a CPTM a alterar o horário de trabalho de um trabalhador para que possa cuidar do filho, que tem autismo.

No debate, a companhia de transportes alegou que cabe ao empregador decidir horários de trabalho. A juíza, porém, preferiu levar em conta que a mãe do menino trabalha durante a tarde, e manter o horário do pai “importaria na ausência dos dois genitores por longo período”.