Chico leva presidenciável argentino para ver Lula amanhã

.

Chico Buarque desembarca hoje em Curitiba com a namorada, a advogada Carol Proner, e visita Lula amanhã, na PF, como antecipou ontem o blog da coluna. Leva consigo o favorito na eleição presidencial argentina, Alberto Fernández, mais o ex-chanceler Celso Amorim.

Carol levará cartas de três associações de juristas que defendem a anulação do processo de Lula – mas o ex-presidente já avisou que não vai pedir progressão de pena, que seria viável a partir da próxima segunda-feira.

Dia de visita

E na terra de Lula o visitante é Moro. O ministro chega amanhã a Pernambuco para ver o Programa de Enfrentamento à Criminalidade do município de Paulista – uma das cinco cidades do País a receber projeto piloto de combate à violência. Será recebido pelo secretário de Segurança, Antônio de Pádua. O governador Paulo Câmara estará em Noronha.

Ar pesado

Senadores de vários partidos não escondem a preocupação, nos últimos dias, com o clima ruim que vem tomando conta da Casa, por causa das divisões em torno da CPI da Lava Toga.

O problema, adverte fonte da coluna, é insolúvel: seja qual for a decisão na Casa – aprovar ou arquivar –, vai sobrar muita insatisfação para a parte derrotada.

Dura lex

Dos 34 partidos que utilizaram em 2018 o Fundo Eleitoral, 10 deixaram de apresentar seus critérios para distribuição dos recursos entre os candidatos – o que é obrigatório por lei.

O levantamento, feito por Murillo Leite Ferreira, especialista em direito eleitoral, revela: o “rombo” é de R$ 396,34 milhões, ou 21% do R$ 1,7 bilhão do fundo.

Amigo do peito

Levando em conta “o apoio incondicional” de Bolsonaro “ao povo judeu e ao Estado de Israel”, o Congresso Mundial Judaico o convidou para recepção exclusiva durante sua visita a Nova York, onde ele abre a Assembleia da ONU no dia 25.

Subscrito por David de Rothschild, Ronald Lauder e Chella Safra, o convite sugere que o evento pode acontecer na The Neue Galerie ou na casa onde viveu Estée Lauder.

O presidente, ao que apurou a coluna, já avisou que não terá condições de comparecer.

Pequeno atraso

Um ato da Mesa da Assembleia paulista criou, no último dia 13, um bicicletário para as visitas estacionarem suas bikes, em vagas rotativas. Com um atraso de… 12 anos.

É de 2007 a lei 14.266, que a mesma Alesp aprovou, para criar tais instalações em terminais, edifícios públicos, indústrias, escolas, condomínios e parques.

Releitura

Roberto Alvim começa a ensaiar nova peça inspirada no romance Os Demônios, de Dostoiévsky. A encenação do diretor do centro de arte cênicas da Funarte estreia em Brasília em janeiro e segue em turnê pelo País.

Literários

O escritor Kalaf Opalanga e o cantor Russo Papusso serão algumas das atrações da primeira edição do Festival Mario de Andrade, no dia 5 de outubro. Os artistas participam de mesa sobre arte, experimentação e reinvenção.

Nos festivais

Já exibido em Gramado, o filme A Fera na Selva, estrelado por Paulo Betti e Eliane Giardini, foi selecionado para mais dois festivais: a Mostra Internacional de Cinema de SP e o San Francisco Latin Film Festival.