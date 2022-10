Chefs de alta gastronomia farão menus especiais durante jogos da Copa

Acompanhar os jogos da Copa do Mundo “beliscando uma coisinha” é uma tradição. O projeto “Copa na Casa Dos Chefs” quer levar essa experiência futebolística/gastronômica para outro patamar. Durante os jogos, o restaurante Così, localizado nos Jardins e comandado pelo empresário Leonardo Recalde e pelo chef Renato Carioni, vai oferecer dois menus assinados por cozinheiros premiados de São Paulo: Luiz Filipe (Evvai), Tássia Magalhães (Nelita), Renato Carioni (Così), Paulo Yoller (Meats) e Brenno Floriano (San Lorenzo Gelateria).

Nos jogos do meio-dia, o menu será de almoço. Nas partidas das 16h, o menu é de petiscos. “As pessoas podem assistir à Copa com opções gastronômicas de um time de grandes chefs”, disse Carioni.

Mostra celebra os 80 anos de Paulo Baravelli

Mais de cinquenta trabalhos que o artista paulistano Luiz Paulo Baravelli produziu ao longo de sua carreira serão exibidos na Fundação Stickel, na Vila Olímpia, a partir de amanhã, por conta dos seus 80 anos de vida. A mostra Baravelli 80 reúne pinturas, desenhos e relevos feitos entre 1965 e 2022. A exposição – com apoio da Galeria Marcelo Guarnieri – permite acompanhar a evolução do pintor e desenhista que foi influenciado pela cultura pop.

BALCÃO DO GIBA

TERÊ. Depois do sucesso do bar Regô, Luiz Felippe Machado Mascella acaba de abrir um novo empreendimento no centro de São Paulo, o Terê. Desta vez, além da coquetelaria, Mascella investe em vinhos e na gastronomia. Entre os drinques, minha dica é o Cambuci Martini (gim, cordial de cambuci, vermute seco e bitter de laranja) e o Saoko (tequila, toranja, uvaia, limão, xarope de agave e bitter). O Terê fica na General Jardim 427.

BLOCO DE NOTAS

RETRATOS. No dia 19, o Balacobaco, evento de arrecadação de recursos para a Casa do Povo, vai contar com o fotógrafo Bob Wolfenson e sua equipe realizando 60 retratos exclusivos dos convidados. Quem adquirir ingresso e for sorteado receberá o registro assinado pelo Estúdio Bob Wolfenson.

MÚSICA E GRAFITE. Neste sábado, OSGÊMEOS vão atacar de DJ’s. A dupla de grafiteiros vai discotecar em uma festa na Casa NaLata, em Pinheiros. O evento faz parte da programação do NaLata Festival Internacional de Arte Urbana.

PROJETOS. A Fundação Toyota do Brasil divulga hoje os projetos que serão apoiados pela instituição no próximo ano. São eles: Crochetando o Futuro (Mato Grosso), Elas Podem (São Paulo) e Tecido Transformador (Bahia).

EDUCAÇÃO. Pela primeira vez, o Dante Alighieri faz parte do Conselho Estadual da Educação, com a nomeação de Valdenice Minatel, que é diretora-geral educacional da escola.