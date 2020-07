A chef Silvia Percussi abriu a cozinha da sua casa para ensinar receitas práticas do dia a dia e até de pratos consagrados da Vinheria Percussi, uma vez por semana, em seu perfil pessoal no Instagram (@silvia_percussi). Enquanto o restaurante em Pinheiros, que completa 35 anos em julho, está fechado, atendendo somente delivery e take away, ela também tem participado de lives com colegas mulheres.