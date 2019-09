Chef Michelin assina lote de café

A Orfeu Cafés Especiais convidou Alberto Landgraf, um dos chefs mais renomados do país, que acaba de conquistar uma estrela Michelin e uma série de prêmios de chef do ano, para elaborar nova edição limitada. Landgraf aceitou o desafio e dessa união nasceu o blend que mistura as variedades Bourbon Amarelo e Arara. “Sempre busco em minhas criações o equilíbrio perfeito do paladar. Por que não fazer isso com o café?”, questionou o chef. “Foi assim que tivemos a ideia de unir o melhor de duas variedades do grão. O resultado na xícara é uma bebida complexa e de perfil aromático surpreendente.”