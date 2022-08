Chef dos Alpes franceses promove jantares exclusivos no Brasil

O chef Sylvestre Wahid, do premiado “Restaurant Sylvestre”, vem ao Brasil para organizar jantares exclusivos no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (dia 9), e no hotel Rosewood, em São Paulo (dia 11). O evento será promovido pelo Departamento de Turismo de Courchevel, localizada nos Alpes franceses, e uma das estações de esqui mais renomadas do mundo.

Na lista de convidados, empresários e personalidades do setor da gastronomia, do turismo e celebridades. “A alma culinária do Brasil abraça meus valores de partilha, hospitalidade e generosidade, que são para mim os pilares da alta gastronomia”, disse Wahid.

O restaurante do chef, que recebeu uma estrela Michelin após apenas três meses de abertura, fica no Hotel Les Grandes Alpes e tem somente quatro mesas disponíveis. Recentemente, ele foi reconhecido como Chef do Ano pelo Hotel and Lodge Meetings & Awards 2022.

O cantor Jão está em Portugal para aquela que será sua primeira turnê internacional. Com datas em Lisboa e no Porto, ele promete levar ao palco o polvo gigante que usou nas apresentações do Lollapalooza. “Essa é a primeira vez que eu me apresento em Portugal, era para ter vindo antes, mas tivemos a pandemia. Muita gente queria que eu trouxesse um modelo acústico, para poupar custos, mas eu não queria que a minha primeira experiência e a dos meus fãs daqui fosse com a banda incompleta. Eu briguei e fiz questão de trazer todo mundo. Estou ansioso”, disse Jão.

A volta de Christiane Torloni aos Palcos

Christiane Torloni irá participar do documentário e do espetáculo De Pés Descalços – que irá homenagear a atriz e bailarina Marilena Ansaldi, falecida em fevereiro do ano passado, um dos nomes mais importantes da dança no Brasil. Ao lado da Studio3 Cia. de Dança, Christiane será dirigida por Anselmo Zolla e José Possi Neto, dia 24, no MASP Auditório.

Bloco de Notas

TOP FIVE. A exposição de Adriana Varejão na Pinacoteca de São Paulo foi a quarta exposição mais visitada da história da Pina em 117 anos e a primeira de uma artista mulher a figurar nos cinco primeiros do ranking. Quem perdeu a expo – que acabou no domingo passado – pode fazer um tour virtual no site da Pinacoteca.

NA SALA SÃO PAULO. Na noite de terça, antes do seu número final, o contratenor Josip Orlinski explicou: “Por que eu vim cantar com este terno verde? Foi a cor que eu escolhi para cantar nesta cidade, pela primeira vez. Mandei fazer especialmente para essa ocasião.”