Chef do restaurante Charco dribla crise e inaugura novo ponto dedicado a frutos do mar

Em meio às incertezas que afetam os bares e restaurantes da cidade – segundo dados da Abrase, são mais de 12 mil estabelecimentos fechados desde março de 2020 – o jovem chef gaúcho Tuca Mezzomo, de 29 anos, não parou. Depois da sua primeira casa, o Charco, ele se prepara para abrir um novo restaurante, o Naia. Tendo como protagonistas pescados e frutos do mar da costa brasileira. “Ostras, ouriços, algas e lagostas chegarão direto do mar para um aquário de 250 litros de água salgada, que as manterão vivas até o preparo”, conta Mezzomo. O aquário poderá ser visto da rua assim como o bar, comandado por Jean Ponce, sócio de Tuca na nova casa, nos Jardins. A estreia está prevista para o fim deste mês.