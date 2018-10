Chef do Maní posta foto agressiva contra Bolsonaro e frequentadores replicam nas redes

Boicote ao premiado restaurante Mani, em São Paulo, foi convocado pelas redes sociais após a chef Helena Rizzo ter postado foto com sua equipe, todos mostrando gesto obsceno, acompanhado da legenda #elenão.

O movimento com as hashtags #maninão e #maninuncamais contou com adesão de clientes como Lala Rudge, Lucas di Grassi, Alessandra Campiglia e Cristiana Arcangelli, entre muitos outros.

Mani vs. Bolsonaro 2

Após a reação dos seguidores, a chef postou: “Não sou comunista nem socialista. Sou uma pessoa que vê o futuro dos meus pares ameaçado.”

