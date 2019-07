Chef caiçara arma arraial gastronômico em prol das crianças do Litoral Norte de SP

O tradicional Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé, idealizado pelo chef Eudes Assis – nascido e criado no Litoral Norte de SP e nome por trás da gastronomia caiçara do restaurante Taioba – acontece entre os dias 26, 27 e 28 desse mês, na praia de Boiçucanga. O evento beneficente é conhecido por reunir diversos chefs estrelados e essa edição não será diferente. “Teremos a participação de Benny Novak, Janaina Rueda, Renata Vanzetto, entre muitos outros”, conta Eudes. “Todos os pratos elaborados e servidos pelos chefs estarão à venda por valores que variam de R$ 5 a R$ 20”, complementa. Através do projeto, o chef ajuda crianças caiçaras a não caírem na marginalidade, usando a gastronomia, esportes, artes, música e teatro como ferramentas de educação.