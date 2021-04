Chay Suede lança marca de roupas com nome de seu apelido de infância

Chay Suede era chamado de “pirata” por familiares e amigos na infância. O apelido acabou dando o nome para a linha de roupas que o ator vai lançar, semana que vem, em parceria com a Working Title®. “Começamos a produzir e logo veio a pandemia”, lembra o ator. “Então, resolvemos adaptar as ideias e simplificamos todo o processo para que diminuíssemos a quantidade de pessoas envolvidas na linha de produção, da confecção ao marketing”, completa Suede, que posou para as fotos em sua casa, em SP.