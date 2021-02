Charlô Whately e Felipe Sigrist relançam o Bistrô Charlô

Charlô Whately e Felipe Sigrist sentiram saudades e vão relançar o Bistrô Charlô aos moldes de quando tudo começou. “Vamos reabrir em maio, no mesmo endereço, mas com novidades”, adianta Charlô, que irá colocar a Rotisserie – lançada pelo grupo ano passado – dentro do Bistrô.

“Vai funcionar como um empório de patês, terrines, geleias e congelados”, conta o restaurateur. “O projeto contará com mais de 30 lugares e um cardápio descolado”, acrescenta Sigrist.