Charlô inaugura unidade do Cha Cha nos Jardins

Felipe Sigrist e Charlô Whately não param. Vão inaugurar um novo Cha Cha nos Jardins – terça, na Bela Cintra. “O local foi escolhido a dedo para atender os moradores e executivos da região”, conta Charlô, que selecionou as melhores receitas de seus 30 anos de carreira para o menu da nova casa. “Tem desde o tradicional bolo de nozes em versão mini até pratos veganos”, conta o restaurateur. O projeto de expansão da casa não para por ai, a dupla pretende replicar o modelo na Vila Olímpia e está de olho em um ponto no Centro da cidade. Quem assina o projeto da unidade dos Jardins são os arquitetos Pablo Rosenberg e Marina Acayaba, os mesmos que projetaram a unidade do Itaim, primeira da cadeia.