Chapa Covas-Marta é cogitada para Prefeitura de SP

O eleitor paulistano poderá ser surpreendido pela formação da chapa Bruno Covas – Marta Suplicy para a Prefeitura, este ano.

Ao que apurou a coluna, conversas nesse sentido avançaram, depois de muitos telefonemas em meio à pandemia. Tucano de alta plumagem é taxativo: “Não descartamos essa combinação”.

Na avaliação de ambas as partes, é bastante recente o rompimento da ex-senadora, hoje no Solidariedade, com o “lado de lá”.

O que contribui com a aproximação dela com o campo político de… Covas.

Avalia-se que, com o coronavírus, passou a fazer mais sentido para o eleitor a união de políticos que tradicionalmente se opuseram. Esse sentimento já estaria sendo captado pelos articuladores – baseados também em indicadores de redes sociais em mãos.

Entusiastas da chapa Covas-Marta rememoram 2008, quando ela apoiou o avô de Bruno, Mário Covas, ao governo estadual, no segundo turno para derrotar… Maluf.

E lembram ainda 2000, quando Marta foi candidata a prefeita, venceu Alckmin e teve o apoio de Covas para vencer a Prefeitura contra… Maluf.