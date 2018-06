É próxima de zero a chance de o MAM do Rio vender seu Pollock de US$ 25 milhões a colecionador de peso. Ao que se apurou, possíveis interessados não querem nem saber.

“Afinal, quem quer entrar para história como o ‘vilão’ que tirou o melhor quadro do museu para levar para casa?”, pergunta um deles.

Leia mais notas na coluna:

+ ‘Se juntar o pior do animal e do humano, o que sai?’, pergunta Rodrigo Lombardi

+ Bruno Covas troca secretário da Justiça de Doria