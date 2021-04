Céu foca no lado positivo e produz na pandemia

Céu conseguiu ficar “integralmente” com seus filhos e família na pandemia. “Estou tentando focar no enorme ganho que foi ficar em casa, feito inédito pra quem vivia na estrada”, conta a cantora. Mas isso não a impediu de continuar interagindo com seus fãs através de seu canal oficial no YouTube. “Às quintas-feiras trago conteúdos que envolvem minha carreira e pautas sugeridas por fãs. Tem sido muito gostoso poder fazer isso.”