Cerca de 23% dos brasileiros continuarão com compras onlines diárias no pós-pandemia, diz pesquisa

No pós- pandemia, 23,5% dos brasileiros continuarão fazendo compras online diárias; e 32%, semanalmente. Pelo menos é o que indica a pesquisa “Consumo Online no Brasil” – a ser apresentada hoje publicamente pelo PayPal.

O levantamento descobriu também que são os homens a liderar os pagamentos com cartão de crédito (80,2%) e carteiras digitais (47,2%). Mulheres? São campeãs no cartão de débito (59,4%) e no…Pix (58,1%)

Dos ancestrais

O Sheikh Hamdan bin Ahmed Al Maktoum anunciou anteontem a abertura de novo escritório em Dubai, nomeando Michel Temer como presidente de honra.

Cumpleaños

Pouco antes do encerramento, anteontem, do cadastramento das prévias do PSDB, uma afiliada de 100 anos de idade se registrou. Anna Martins estará entre os cerca de 40 mil aptos a votar no dia 21.

Programação

Mesmo sem usar a Lei Rouanet, o Cirque du Soleil volta ao Brasil no ano que vem pela IMM, com apoio do Bradesco.

Humanos, os seres

Desde anteontem, animais de estimação estão aptos a ter um…RG eletrônico concedido pela Prefeitura, por meio do portal SP156. Numerado e timbrado, o documento apresenta, além dos dados do bicho, os do tutor. O animal recebe uma plaqueta com o número do registro e deve usá-la permanentemente presa à coleira.