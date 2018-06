A CEO Conference do Itaú BBA, que acontece hoje e amanhã em NY, teve recorde de inscritos: 105 empresas e mais de 400 investidores. Estrela do evento: Janet Yellen, ex-presidente do FED.

E, na segunda, no BTG de NY também falou o ex- FED Ben Bernanke.

