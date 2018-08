Centro e Bela Vista, os mais visados para assaltos em SP

Um “mapa de assaltos” montado por uma empresa de monitoramento de câmeras e alarmes na Grande São Paulo apontou um total de 468 invasões de casas em 2017. Bela Vista, Centro e Santo Amaro foram as regiões mais visadas, com 48, 24 e 20 registros respectivamente. A conta é da Sekron, empresa que atua nessa área em 400 cidades do País — e que, para esta investigação, analisou o aparato de segurança em 10 mil endereços da região.

A média, próxima de 1,3 por dia, aponta que 33% dos disparos de alarmes se deveram a assaltos, 32% a furtos — e um terço do total aconteceu entre meia-noite e seis da manhã. Uma outra comparação mostra que a zona Leste ficou com 52 casos e a zona Oeste com 104.