Fechado ao público desde 2011, o Centro de Convivência de Campinas é destaque da exposição Irradiações, que abre dia 23 de fevereiro na Casa da Arquitectura, em Portugal.

Uma homenagem à obra de Fábio Penteado, autor do projeto do complexo que é tombado pelo patrimônio histórico do Estado.

O CCC acaba de entrar em processo de licitação para reforma orçada em R$ 40 milhões.