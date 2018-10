Conta curiosa, feita para se entender o futuro do Centrão na Câmara, mostra que ele ficou mais… à direita. DEM e PRB, bolsonaristas, cresceram de 59 para 63 deputados. PP e PR, no centro do centro, somam 89 cadeiras. E o Solidariedade, quase à esquerda, caiu de 13 para 10.

