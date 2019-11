Cenário com Lula livre ‘não é volta no tempo’, diz analista

LULA SOLTO EM CURITIBA. FOTO DENIS FERREIRA NETTO/ESTADÃO

O cenário com Lula livre, circulando e discursando pelo País, não é exatamente uma “volta no tempo”, como estão supondo meios políticos e do mercado financeiro. “Preso ele era uma figura histórica, mas nas ruas não vai ser. E a imagem de seus governos não é a mesma”, observa o cientista político Rubens Figueiredo, do Cepac.

Mas o principal, diz o cientista político, “é que ele terá diante de si um adversário diferente, disposto a bater de frente com ele. E que se sente em casa num ambiente radicalizado”. Uma situação nova, que, como lembra Figueiredo, “jamais existiu quando Lula atacava os tucanos ou o centrão”.

Reforma da

Previdência?

Com o País focado em STF e Lula, a nova Previdência sumiu do mapa. Mas não da pauta. O Congresso faz sessão solene para promulgá-la na terça. E as novas alíquotas vão valer a partir de março que vem.

Mercado de beleza

quintuplica em 5 anos

O mercado de estética no País surpreende na economia. Passou de 72 mil profissionais para 480 mil em cinco anos. Um crescimento de 567%. Segundo a associação do setor, que fez o levantamento, para 2019 a previsão é movimentar R$ 47,5 bilhões.

Meio século

de arte sacra

O Museu de Arte Sacra de SP já começou as comemorações de seu jubileu de ouro, que se completa em junho de 2020. O primeiro evento, que vai até 15 de dezembro, é a coletiva Aqueles que Devem ser Lembrados – uma cuidadosa seleção de 85 obras de artistas menos conhecidos.

O retorno

do Coringa

O Coringa está de volta. Essa é a novidade de The Dark Knight Returns: The Golden Child, ilustrada por Rafael Grampá e escrita por Frank Miller. O vilão, que aparentemente havia morrido no livro anterior, retorna neste volume, que tem lançamento no dia 11 de dezembro.