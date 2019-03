Celebridades ainda têm folia pela frente, e com direito a camarote. Para o desfile das campeãs do Rio, no sábado, na Sapucaí, Fátima Bernardes, Paulo Gustavo, Mariana Ximenes, Malu Mader, Tony Belloto e Dudu Azevedo estão confirmados no Nosso Camarote, de Ronaldo Fenômeno, Carol Sampaio e Gabriel David.

Leia mais notas da coluna:

+ PSL coloca foco em SP de olho em 2020

+ Alckmin volta à cena para falar sobre Previdência