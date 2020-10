CBMM, da família Moreira Salles, fará o primeiro carro de luxo com nióbio na estrutura

Leia Também Pesquisa mostra crescimento da audiência no streaming de áudio; Spotify lidera acesso

Sem alarde, como de hábito, a família Moreira Salles, controladora da CBMM – a empresa produz 80% do nióbio do mundo – acaba de fechar parceria com a britânica BAC para desenvolver o primeiro carro de luxo que terá o metal na composição da sua estrutura, com intenção de torná-la mais leve.

A indústria mineira não é de capital aberto.

Nióbio na veia 2

Tradicionalmente, são as baterias de automóveis pelo mundo que usam nióbio. Em discurso recente, Bolsonaro afirmou que o desenvolvimento de uma “superbateria” de nióbio e grafeno vai “revolucionar a indústria automobilística do mundo”.

O presidente se limitou a exaltar as baterias…

Capítulo

A presença do vice Marcos da Costa será forte na campanha de Celso Russomanno. O marqueteiro Elsinho Mouco vai contar a história de superação do ex-presidente da OAB que sofreu acidente grave e ficou entre a vida e a morte tendo que amputar uma perna.

Será o garoto propaganda do tema acessibilidade nas propagandas eleitorais.

Pendura

Candidatos PSL estão furiosos com os atrasos no repasse do fundo partidário para as campanhas. A ferramenta de prestação de contas online é considerada burocrática e ineficiente.

No grupo de WhatsApp que reúne políticos do partido as faíscas estão crescentes.

Procura-se

A Pinacoteca se une aos curadores da coleção Ivani e Jorge Yunes para montar programa inédito treinando curadores especializados em programação cultural. Selecionarão candidatos para trabalhar no museu por dois anos. Inscrições abertas para brasileiros e estrangeiros.

Preparados

As instituições culturais da Paulista – que incluem Itaú Cultural, IMS, Casa das Rosas e Masp – estão apostando numa reabertura próxima, assim que a cidade entrar na fase verde. O que pode acontecer nesta sexta-feira.

Amanhã apresentam um webinário sobre o protocolo conjunto com os procedimentos e cuidados que adotarão.

Preparados 2

O Instituto Tomie Ohtake, a Bienal e o MAM também adotarão medidas semelhantes.