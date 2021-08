CBF aprova aumento de salários e de repasses

O racha político na CBF só se aprofunda. De um lado, o presidente afastado por acusação de assédio sexual, Rogério Caboclo. Do outro, o grupo do ex-CBF Marco Polo Del Nero.

Entre o roto…e o rasgado

Del Nero, segundo se apurou, teria usado sua influência sobre o comandante interino do Confederação, Antônio Carlos Nunes de Lima.

E este autorizou que os salários dos presidentes de Federação passem dos atuais R$ 20 mil para R$ 50 mil. E também aumento dos repasses mensais às federações estaduais de futebol de R$ 85 mil para R$ 100 mil.

Freud não…

Está em curso embate judicial entre Maria Lucia Homem e Max, filho de Contardo Calligaris. No testamento, Contardo – morto em março – deixou a maior parte dos bens para seu filho e um imóvel na rua Batataes para a companheira.

…explica

Luiz Kignel, advogado de Maria Homem, confirmou ontem à coluna que entrou com ação de reconhecimento de união estável e contesta o testamento, questionando as condições mentais de Contardo quando assinou o papel no hospital. Maria pede 50% da herança que o psicanalista deixou.

Consultado, Max diz que o testamento, registrado em cartório, foi feito no hospital. E afirma que tem testemunhas e atestado médico sobre a sanidade de seu pai. Deu também declarações fortíssimas contra Maria Lucia.

Desfazendo Kafka

Por unanimidade, depois de dois anos, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu pelo trancamento imediato e definitivo de ação impetrada pelo MPF do Rio contra o atual secretário de Cultura de SP, Sergio Sá Leitão. “O absurdo kafkiano acabou”, respirou aliviado o também ex-secretário carioca.

Ele era acusado de favorecer a candidatura de Christian de Castro à presidência da Ancine. A deliberação foi estendida aos demais réus.

Direcionamento

O lançamento, esta semana, de edital que prevê o repasse de R$ 30 milhões para obras audiovisuais sobre os 200 anos da Independência do País surpreendeu.

Motivo? O timing da liberação de verbas pela Secretaria Especial de Cultura, logo depois do incêndio da Cinemateca por falta de verbas para manutenção…