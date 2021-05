Causa apreensão carta de prefeitos para Doria contra proteção ambiental no Sistema Cantareira

Preocupa carta conjunta, obtida por essa coluna, enviada para João Doria e secretários do meio ambiente e desenvolvimento regional. Os prefeitos – de Joanópolis, Vargem, Mairiporã, Bragança Paulista, Nazaré Paulista e Atibaia – pedem revogação do decreto que criou o plano de manejo da APA do Sistema Cantareira, onde moram…reservatórios que suprem 40% da água de SP.

Isto é, pela defesa de um pouco mais de IPTU, querem transformar a Cantareira em uma… Guarapiranga.

Pedir, ofende 2

A carta será analisada dia 19, no Consema. A SOS Mata Atlântica conseguiu aprovação no CRH, por unanimidade, pedido de apoio ao atual desenho.

Ambiente propício

Al Gore foi convidado e aceitou participar, dia 25, da edição 2021 do projeto Cidadão Global, montado pelo Santander. Conversa, online, em evento gratuito, com Sergio Rial, presidente do banco no Brasil e Luiz Alberto Moreno, ex-Bid.

Sopa de…

A Sextante lança em junho no Brasil o best-seller Ganhando Tração, do empresário Gino Wickman, sobre liderança e gerenciamento de equipe.

…letrinhas

E a Japan House faz live com a escritora Sayaka Murata, autora de Querida Konbini, publicado em trinta idiomas. Natasha Barzaghi Geenen e Paulo Werneck conduzem a conversa, dia 20.