Cauã Reymond narra história para dormir no app ‘Calm’

O Calm – app de meditação número 1 do mundo, com mais de 90 milhões de downloads – pediu e Cauã Reymond (foto no Fasano Rio) topou. O ator narra em português uma história para dormir sobre os mistérios do universo, batizada de Deslumbramento. “Uso o Calm o tempo todo e estou feliz em fazer essa parceria para produzir algo que ajude as pessoas a cuidarem da sua mente e corpo”, diz. Lançamentos mundiais recentes incluem Harry Styles, Kygo, LeBron James, Eva Green e Kelly Rowland.