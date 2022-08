Cauã Reymond como Dom Pedro I em bastidores do filme de Laís Bodansky

A cineasta Laís Bodansky e o ator Cauã Reymond nos bastidores do filme A Viagem de Pedro, que estreia no dia 1º de setembro. A produção aborda a vida privada de Dom Pedro I, no momento em que ele retorna para Portugal, em 1831, fugindo de ser apedrejado pelos brasileiros, nove anos depois de proclamar a Independência.

BLOCO DE NOTAS

FILANTROPIA FORTE. O BrazilFoundation arrecadou R$ 3 milhões em seu primeiro jantar de gala presencial pós-pandemia. O tradicional jantar beneficente foi realizado no Casa Tua, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Os anfitriões desta edição foram Fabíola e Daniel Vorcaro e a homenagem foi ao Movimento Bem Maior (MBM), que visa fortalecer o ecossistema filantrópico.

FARMACÊUTICA. A Interfarma lançou a Agenda da Indústria Farmacêutica de Inovação, um documento que reúne propostas direcionadas aos candidatos aos cargos executivos e legislativos nas eleições 2022.

PANTUFAS. Os filhos de Patrícia Carvalho revivem um negócio que ela montou quando se tornou mãe: a confecção de pantufas. Há dois meses a My Pantoos saiu do modo estritamente online e abriu o seu showroom na Vila Madalena. O designer industrial Luiz Henrique Mattar toca a empreitada ao lado da irmã Mariana Mattar.