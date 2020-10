Caso JBS: BNDES decidiu tornar público o voto que apresentará na assembleia de sexta

Com intuito de evitar manobra da direção da JBS, o BNDES decidiu tornar público o voto que apresentará na assembleia de sexta-feira, convocada para decidir se os Batistas devem ressarcir a empresa frigorífica dos desvios reconhecidos pelos próprios irmãos em delação premiada.

Segundo se apurou, a direção da JBS tenta incluir itens que anulariam obrigação de pagamento tirada do bolso dos irmãos em favor do frigorífico. Com isso, o banco quer mobilizar outros acionistas minoritários a resistir à essa ingerência, classificada de ilegal pelo BNDES.

Janssen volta aos…

Depois de ter sido suspenso temporariamente por causa de morte de um voluntário, o estudo fase 3 da covid-19, da Janssen, será retomado com 60 mil voluntários: metade tomará placebo, e metade, a vacina.

Conforme adiantou o blog da coluna sábado, o comitê científico independente formado para analisar o caso não achou ligação entre a morte e o produto em estudo.

… testes

De acordo com um infectologista reconhecido, o laboratório, utilizando um vírus considerado inofensivo – o adenovírus 26 que serve como “cavalo de Troia” para expor ao sistema de defesa proteína subtraída do novo coronavírus – entra na fase 3 para verificar a efetividade da vacina. O estudo foi publicado na íntegra em: www.jnj.com/coronavirus/covid-19-phase-3-study-clinical-protocol

De peso

A criadora da série francesa Dix pour Cent, hit na Netflix, Fanny Herrero, participa da programação online do BrPlot – encontro de roteiristas.

Será dia 5, com mediação de Martha Nowill junto e Chico Matoso.

Matriarcal

A cia de teatro Os Satyros organiza especial de Natal. Mas nada de Papai Noel. Em apresentação digital, a atriz e primeira bailarina transexual do Theatro Municipal, Márcia Dailyn, interpreta a Mamãe Noel durante recital de poesias online, diretamente da Praça Roosevelt.

O Gupo – que completa 20 anos na praça – também monta celebração especial online de seu aniversário, durante o Festival Satyrianas, em dezembro. Com artistas do mundo inteiro.