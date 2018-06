Dupla comemora longevidade de seus restaurantes

Não é fácil sobreviver ao mercado de restaurantes da selva de pedra paulistana. Por essa razão, Renato Ades e o chef Benny Novak comemoram a longevidade de suas duas casas – o francês Ici Bistrô, que completou 15 anos, e o italiano Tappo Trattoria – que agora completa uma década.

Para festejar as datas redondas, a dupla fez tímidas mudanças nos cardápios de ambos restaurantes. Tímidas porque, para Ades, o sucesso das casas está justamente na fidelização do cliente. “O nosso mercado mudou bastante. Hoje em dia todo mundo tem acesso a muitas coisas, lugares, comidas, o que deixa bem alto o nível de exigência do freguês”, explica.

“Nosso cliente é fiel e busca em nossos endereços um porto seguro. Nós temos carinho por isso. Por isso fazemos mudanças, mas sem mexer na nossa essência”, completa.