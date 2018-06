Casal fabrica enfeites de cabeça feitos com flores naturais

O cabeleireiro Marcos Proença e a florista Lucia Milan costumam passar o réveillon juntos na praia de Laranjeiras, na região de Paraty. Na virada do ano, a dupla questionou porque não fabricavam enfeites de cabeça feitos com flores naturais e resolveram criar os seus. “A dúvida que muita gente tem é se as flores aguentam um evento.” E aguentam? “Preparo as flores antes, hidrato e também uso uma cola especial, que compro nos EUA, sela a pétala e faz ela parar de perder água”, explica a florista. Curiosidade: “Entre as flores que mais aguentam ‘o tranco’ está a orquídea”, conta Lucia. As primeiras peças foram usadas por convidadas do Baile da Vogue, na última quinta e os dois se preparam para atender a demanda do carnaval, que está logo ai.