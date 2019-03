Casal brasileiro, Ksenia Kogan e Marcos Amaro, abrem galeria na Suíca

Pianista internacional e colecionadora de arte, Ksenia Kogan Amaro se junta a Marcos Amaro no comando da Emmathomas Galeria, que passa a se chamar Kogan Amaro. A novidade chega um ano após a instalação do espaço nos Jardins. Em maio, a galeria marca sua estreia com o novo nome junto à inauguração de uma exposição individual de Nazareth Pacheco. E mais: a dupla vai abrir uma galeria em Zurique, na Suíça, com mostra de Nuno Ramos. “É a cidade onde nos conhecemos”, conta Ksenia. “Sempre nos ajudamos em nossos projetos. Agora estamos juntos neste.”