Casal André Frateschi e Miranda Kassin gravou vídeos sob encomenda para Dia dos Namorados

Para o Dia dos Namorados, o casal André Frateschi e Miranda Kassin gravou, sob encomenda, vídeos exclusivos cantando músicas escolhidas pelos clientes – com direito à dedicatória. De acordo com a dupla, a demanda foi tão grande que foram necessárias algumas madrugadas gravando as canções. Ambos mantém sua programação de lives semanais: Miranda, às quintas, e André, aos sábados. “Receber as mensagens de amor em tempos sombrios mantém acesa a esperança de dias e pessoas melhores. Só o amor salva”, diz André.