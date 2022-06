Casa sobre rodas em meio à natureza é hospedagem diferente no interior de SP

O conceito de “um amor e uma cabana” é parte do imaginário romântico universal. Na prática, pode não funcionar como projeto de vida – mas deve ser um bom lugar para passar um final de semana. O grupo Altar, plataforma de hospedagens em meio à natureza, inaugura sua casa sobre rodas. Ela fica no Legado das Águas, a maior reserva privada da Mata Atlântica do país, localizada no Vale da Ribeira, interior de SP.

A casa segue o padrão “tiny house”, movimento surgido nos EUA. O imóvel tem área total de 22 m² – destaque para a janela voltada para o rio Juquiá. O arquiteto e urbanista Pedro Lira, sócio e coautor do projeto diz que o espaço “permite uma maior conexão com o que mais importa em nossas vidas”. Reservas disponíveis pela Airbnb e Altar. As diárias custam em torno de R$ 800.

Desmatamento ilegal abaixo de 100 hectares

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente acaba de concluir a checagem de um relatório sobre desmatamento publicado pela SOS Mata Atlântica no mês passado. Segundo a secretaria, dos 320 hectares verificados como desmatados pela ONG, 225 – mais de 70% das áreas – foram licenciados pela Agência Ambiental ou fiscalizados pela Polícia. O órgão também afirma que em ambos os casos há compensação prevista em lei. Com isso, o Estado seguiria com o desmatamento ilegal abaixo de 100 hectares.

Bloco de Notas

DRESS CODE. O governador Rodrigo Garcia almoça com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo. Juntos, visitarão a Bienal Internacional do Livro, no Expo Center Norte. O convite endereçado ao governador descreve o traje como “fato escuro” para os homens, indicando a coloração do terno, e vestido curto para as mulheres.

INOVAÇÃO. A Technology Review, plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) no Brasil, entregará o selo Innovative Workplaces para as 20 empresas mais inovadoras do país. Hoje, no MAM.

LIDERANÇA. Ricardo Neves, CEO da NTTData no Brasil, promove noite de autógrafos do livro CEO Virtual: lições de liderança para o mundo pós-pandemia, às 18h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.